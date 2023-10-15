مظاهرة في إسطنبول تنديداً بالهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين

شهدت مدينة إسطنبول، السبت، مظاهرة للتنديد بالهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين.

المظاهرة التي نظمتها "منصة الإرادة الوطنية"، جاءت تحت شعار "مسيرة فلسطين الكبيرة"، وشارك فيها مئات الأتراك ومن الجالية العربية ودول أخرى.

وتجمّع المتظاهرون في ميدان بيازيد بمنطقة الفاتح، في الشق الأوروبي من إسطنبول، ليتوجهوا لاحقاً سيرا على الأقدام إلى جامع آيا صوفيا الكبير.

وتخللت المظاهرة رفع الأعلام التركية والفلسطينية واللافتات الداعمة لفلسطين والمنددة بالهجمات الإسرائيلية.

وأطلق المتظاهرون هتافات تضامن مع فلسطين وأخرى تندد بإسرائيل وباستهدافها للمدنيين.

واختتمت المظاهرة بأداء المشاركين صلاة المغرب في جامع آيا صوفيا الكبير، وسط تدابير أمنية رافقتهم خلال الفعالية.

وفجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

في المقابل، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا على غزة تحت اسم عملية "السيوف الحديدية"، ويسعى الآن لتهجير أكثر من مليون شخص من الجزء الشمالي للقطاع، ما قوبل باستنكار محلي ودولي واسع ووُصف بـ "التهجير القسري الثاني للفلسطينيين"، بعد تهجيرهم عقب إقامة دولة إسرائيل على أراضي فلسطين التاريخية.