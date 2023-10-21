انعقاد مؤتمر الشرق الشبابي السابع بإسطنبول

بمشاركة قرابة 1500 شاب من 51 دولة، انطلقت في إسطنبول، السبت، فعاليات "مؤتمر الشرق الشبابي" فيما سلطت الافتتاحية الضوء على تطورات الساحة الفلسطينية.

المؤتمر ينظمه منتدى الشرق، تحت شعار "اجتياز العوائق"، وتستمر فعالياته يومين، تتضمن عددا من الجلسات والندوات التي يشارك فيها مفكرون وقادة رأي بعد جلسات تستهدف تطوير الشباب.

وبحسب المنظمين، فإن المؤتمر بنسخته الحالية يهدف إلى "التفكير والتعلم والتشبيك وبناء العلاقات في مساحات واسعة من خلال المشاركة والاستماع للجلسات، حيث يجمع المؤتمر نخبة من المفكرين وصناع القرار".

كما يهدف إلى "التعرف على حلول تمكن المشاركين من المضي قُدما، وتحقيق تغيير أكثر إيجابية"، فيما ألقت التطورات في قطاع غزة بظلالها على المؤتمر.

وقال رئيس منتدى الشرق وضاح خنفر، في كلمته الافتتاحية، "سلام على فلسطين وغزة وعلى نسائها وأطفالها وشيوخها ومساجدها وكنائسها".

خنفر، أضاف "أيها الشباب أنتم ستصنعون المستقبل، جيلنا عاش نكبة ونكسة وهزائم كثيرة، ولكن أرى في وجه كل واحد منكم معنى جديدا وكلمة جديدة وبيت شعر جديد لنصر قادم إن شاء الله".

وتابع "نترك لكم المجال لتقودوا المستقبل وأنتم أعلم بواقع الحال وبطرق الخير ربما بشكل أفضل، ولكننا ربما نستطيع أن نشارك بتجاربنا، لقد عشنا قرنا من الزمان منذ 1917 مع انهيار الخلافة (العثمانية)، عشنا قرن إهانة وتيه".

وأكمل: "حاولنا تأسيس نظما ودولا وكيانا، ولكن الفرقة والتمزق لم تقدنا إلا إلى مزيد من الضعف والهوان والارتماء في الغرب، لهذا يجب أن تفكروا في نماذج جديدة لأن مفهوم الأمة الذي صنع منا 13 قرنا قوة سياسية واقتصادية وأخلاقية وثقافية تم تمزيقه وحلت محلها مفاهيم جديدة".

وعن المؤتمر الحالي، قال خنفر، "هذا هو المؤتمر السابع، قيم الشرق التي انبثقت قبل 10 أعوام، انبثقت لبث قيم وعي جديد للشباب؛ لم يعد الأمر مرحلة تحفيز وصلنا إلى مرحلة عمل، لنخرج من المؤتمر كل واحد منا مشروع يفكر العمل فيه، عندها نحقق الرسالة التي خرجنا بها في المؤتمر ونحقق ذواتنا".

وأردف "عليكم أن تطوروا منظومة قيم جديدة للعالم أجمع، وينبغي علينا التسلح بالشجاعة فلا دونية بعد اليوم أمام شرقي أو غربي، لا عجز ولا اندلاق أمام أفكار لم تنبت من تراب الحق والعدل والمساواة الحقيقية للناس".

وأفاد منتدى الشرق، في بيان قبيل انطلاق المؤتمر، أنه "انطلاقاً من إيمان فريق منتدى الشرق بأن هذه الأوقات الصعبة تتطلب إحساساً متزايداً بالمسؤولية والتزاماً أكبر بمعالجة قضايا المنطقة؛ سيتضمن المؤتمر جلسات عدة تناقش التطورات الحاسمة الجارية في القضية الفلسطينية، علاوة على موضوعات مثل كسر حواجز الهيمنة واستعادة الرواية الفلسطينية".