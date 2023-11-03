انطلاق مسيرة تضامنية مع غزة من إسطنبول إلى قاعدة "إنجرليك" في أضنة

انطلقت من مدينة إسطنبول، الجمعة، مسيرة هيئة الإغاثة الإنسانية "İHH" التركية متوجهة نحو قاعدة "إنجرليك" العسكرية بولاية أضنة جنوبي تركيا، التي تضم قوات أمريكية، تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

وانطلقت "قافلة الحرية من أجل فلسطين" من أمام ملعب أتاتورك الأولمبي، بمشاركة العديد من منظمات المجتمع المدني.

وردد المشاركون عبارات مناهضة لإسرائيل، ومؤيدة لسكان قطاع غزة الفلسطيني.

وقبيل الانطلاق، قال رئيس "İHH" بولنت يلدرم، في كلمة له: إن "هذه القواعد موجودة لاستغلال العالم وإظهار القوة الإمبريالية الأمريكية".

وأضاف يلدرم: "هذا العمل (المسيرة) ليس مخصصا للمسلمين، فبيننا مسيحيون ويهود هنا".

واتهم يلدرم، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "هتلر عصره"، قائلا: "تولى نتنياهو فعليا دور هتلر الثاني. ماذا يفعل نتنياهو؟ إنه يقتل ويزيد الكراهية، إنه في الواقع بمثابة خادم هتلر".

ودعمت القافلة، الدبلوماسية والناشطة الأمريكية السابقة آن رايت ونشطاء من بريطانيا والنرويج وفنلندا وكندا ودول أخرى.

بدورها قالت رايت إنها استقالت من منصبها بسبب الغزو الأمريكي للعراق، وأضافت: "حاولت الذهاب إلى غزة عدة مرات، وأنا آسفة نيابة عن بلدي لدعمها إسرائيل".

وبعد انتهاء إلقاء الكلمة، انطلقت "قافلة الحرية لفلسطين" مكونة من سيارات مزينة بالعلمين التركي والفلسطيني إلى قاعدة إنجرليك.

ومن المخطط أن تصل القافلة المكونة من 250 سيارة لدعم غزة وحرية فلسطين، قاعدة إنجرليك، يوم الأحد، في مسيرة تحط رحالها في ولايات قوجة إيلي وأنقرة وقونية، وتنظيم فعاليات في كل محطة.