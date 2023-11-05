انطلاق ماراثون إسطنبول العابر للقارات الـ45 صباح اليوم

انطلق صباح اليوم الأحد، ماراثون إسطنبول الـ45، الوحيد في العالم الذي ينظم بين قارتين، أسيا وأوروبا.

وبدأ الماراثون الذي تنظمه بلدية إسطنبول من الشق الآسيوي للمدينة وسينتهي في شقها الأوروبي، فيما يبلغ مساره 42 كلم و195 مترا.

وبدأ الماراثون عند جسر شهداء 15 تموز على مضيق البوسفور، الذي يصل بين شطري المدينة الآسيوي والأوروبي.

ويضم الماراثون 3 فئات هي 42 كلم، وسباق نصف ماراثون بطول 15 كلم، وسباق الجري الشعبي بطول 8 كلم.

ويشارك في الماراثون نحو 45 ألف متسابق من عدة دول.

وتكرم لجنة التحكيم متصدر فئة الرجال بـ 30 ألف دولار، ومثلها للفائزة في فئة السيدات.

فيما يكرم الحاصل على الدرجة الثانية بجائزة قيمتها 15 ألف دولار، والثالث 10 آلاف دولار، وذلك سواء للرجال والسيدات.

ونظم المارثون أول مرة عام 1979، تحت اسم "ماراثون أوراسيا العابر للقارات"، وكان حينها مخصصا للرجال، ثم أضيفت إليه فئة السيدات عام 1991.