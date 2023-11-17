تحذير من رياح عاصفة بإسطنبول والخطوط الجوية التركية تلغي 40 رحلة جوية

أصدرت مديرية الأرصاد الجوية بمدينة إسطنبول، اليوم تحذيراً من هبوب رياح عاصفة يومي السبت والأحد.

وذكر بيان صادر عن مديرية الأرصاد الجوية بمركز إسطنبول الإقليمي للتنبؤ والإنذار المبكر، أنه من المتوقع هبوب رياح قوية بولايات إسطنبول وأدرنة وقرقلار إيلي وتكيرداغ وقوجة إيلي وصقاريا ويالوفا بداية صباح السبت.

وحذرت المديرية من تحول الرياح إلى عاصفة في إسطنبول والولايات المجاورة صباح الأحد.

كما حذرت السكان من احتمال تطاير الأسطح وسقوط الأشجار والأعمدة وتعطل وسائل النقل.

في السياق، أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية إلغاء 40 رحلة جوية بسبب الظروف الجوية.

وذكرت المكتب الإعلامي للخطوط التركية، في بيان، أنه "نظرا للأحوال الجوية المتوقعة في إسطنبول السبت، تم إلغاء نحو 40 رحلة".

وأهاب البيان بالركاب من التحقق من رحلاتهم من قسم "الاستعلام عن حالة الرحلات" على موقع الخطوط الجوية التركية.