اسطنبول تشهد أول هطولات ثلجية مع دخول فصل الشتاء

شهدت مدينة إسطنبول هطول الثلوج في الساعات الأولى من صباح الأحد، تحولت فيما بعد إلى مزيج من الأمطار والثلوج، ترافقت مع عاصفة تشمل المنطقة بأسرها.

وبعد تحذيرات المديرية العامة للأرصاد الجوية، هطلت الأمطار بغزارة على عموم المدينة اليوم الأحد، لتتحول إلى ثلوج في ساعات الصباح الباكر على المرتفعات العليا للمدينة.

ورأى سكان إسطنبول المتوجهون إلى العمل في عطلة نهاية الأسبوع مناظر طبيعية بيضاء في أجزاء كثيرة من المدينة.

الثلوج، التي كانت غزيرة لبعض من الوقت، توقفت لاحقا وجاء بعدها المطر والصقيع. وبسبب هطول الأمطار المتقطعة.

تسببت العاصفة المصاحبة في سقوط بعض الأشجار في مناطق أخرى.

وفي حي كانليكا في بيكوز، سقطت شجرة على الطريق. وفور البلاغ، انتقلت فرق الإطفاء إلى مكان الحادث، وتمت إزالة الشجرة المتساقطة من الطريق.

في هذه الأثناء، بالرغم من الطقس الممطر والعاصف في شارع بيري ريس على ساحل تشوبوكلو على الجانب الأناضولي من المدينة، لوحظ بعض المواطنين وهم يمارسون الصيد.

وأدت الأمطار والظروف العاصفة إلى بعض البلبلة في وسائل النقل وحوادث بسيطة في بعض المناطق، مما سلط الضوء على ضرورة توخي الحذر والاستعداد أثناء الأحوال الجوية السيئة.

وتواصل السلطات مراقبة الوضع، وتحث السكان على البقاء على اطلاع بتحديثات الطقس وتوخي الحذر أثناء التنقل.