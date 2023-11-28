رياح شديدة تتسبب بأضرار في ساحة مسجد مجيدية الكبير بإسطنبول

تسببت الرياح الجنوبية الغربية القوية المؤثرة على المناطق الساحلية في إسطنبول، اليوم الثلاثاء، في أضرار طفيفة في باحة مسجد المجيدية الكبير الشهير في حي أورتاكوي التابع لمنطقة بشكطاش بالمدينة.

يقع مسجد مجيدية الكبير، المعروف أيضًا باسم "مسجد أورتاكوي"، بجانب البحر في ساحة رصيف أورتاكوي، وهو أحد أكثر المواقع شعبية على مضيق البوسفور.

وقد اقتلعت الكتل الخرسانية من على ضفة البحر أمام المسجد الواقع أسفل جسر شهداء 15 يوليو، بسبب الرياح الجنوبية الغربية التي زادت تأثيرها على المدينة منذ ساعات الصباح.

أدت الكتل الخرسانية التي تفتت في حديقة المسجد إلى إتلاف الرخام الموجود في الفناء، كما أدت الرياح السريعة والشديدة إلى تحطيم المظلات في الحديقة.

كما امتلئت باحة المسجد بأصداف بلح البحر والنفايات البلاستيكية التي رماها البحر.

وحذرت ولاية إسطنبول عبر حسابها على منصة التواصل الاجتماعي إكس، من احتمال هبوب رياح قوية وأحوال جوية معاكسة في إسطنبول الثلاثاء، وحثت المواطنين على توخي الحذر.

وجاء في منشورها: "من المتوقع أن تهب الرياح على مرمرة من الجنوب والجنوب الغربي اعتبارا من مساء الغد، ومن المتوقع أن يخف تأثير العاصفة بعد مساء الأربعاء".

وهطلت أمطار غزيرة وعواصف ورياح حادة على العديد من الولايات التركية خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي والاثنين، وقد أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل. كما أثر هطول الأمطار وارتفاع منسوب سطح البحر والعواصف سلبًا على الحياة اليومية، خاصة على طول ساحل البحر الأسود في ولايات قسطمونو وأرتفين.

وقالت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) إنه تم الإبلاغ عن فيضانات في أجزاء كثيرة من البلاد، مع وقوع حوادث أضرار هيكلية وتطاير الأسطح وسقوط الأشجار وتعطيل حركة المرور أحيانا.

كما ضربت العواصف بشدة منطقة إسكندرون في ولاية هطاي الجنوبية، التي تأثرت بالزلزال المزدوج القوي هذا العام، حيث تشير أحدث تقارير وسائل الإعلام المحلية إلى أن مياه البحر لم تنحسر بالكامل بعد بأكملها.