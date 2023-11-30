ارتفاع منسوب المياه في سدود إسطنبول 5.4 بالمئة

تشهد ولاية إسطنبول أسفرت هطولات غزيرة أسفرت عن ارتفاع معدل إشغال السدود في يوم واحد بنسبة 5.4 بالمئة، ليصل إلى 31.03 بالمئة.

وبحسب معطيات إدارة المياه والصرف الصحي بإسطنبول، بدأ معدل إشغال السدود في الولاية بالارتفاع، بعد أن تراجع ليصل إلى 16.18 بالمئة في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.

وارتفع معدل الإشغال في السدود 5.4 بالمئة في يوم واحد، بفعل الأمطار الغزيرة التي شهدتها إسطنبول أمس الأربعاء.

وارتفع المعدل من 25.63 بالمئة الأربعاء، ليبلغ 31.03 بالمئة اليوم الخميس.

وارتفعت كمية المياه في السدود والبرك إلى 269 مليونا و51 ألف متر مكعب.

ويبلغ الحد الأقصى لحجم تخزين المياه في تلك السدود والبرك 868 مليونا و683 ألف متر مكعب.