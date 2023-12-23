السلطات التركية تضبط أجزاء من حيوانات مهددة بالانقراض في إسطنبول

ضبطت مديرية فرع مكافحة جرائم التهريب التابعة لإدارة شرطة إسطنبول، في عملية كبيرة، مخبأ يحتوي على أجزاء من الحيوانات المنقرضة والمهددة بالانقراض، في منطقة "كوجوك جكمجة" نهاية الأسبوع الماضي.

وبناءً على معلومات تفيد بأن أحد المستودعات في "كوجوك جكمجة"، يخزن ويتاجر بأجزاء من الحيوانات المهددة بالانقراض، بدأت السلطات عملية مداهمة دقيقة هناك.

وأسفرت العملية عن مصادرة مجموعة كبيرة من القرون والأسنان، تقدر قيمتها السوقية بمبلغ 137.518 دولاراً.

وجاءت المداهمة بعد أن تلقت مديرية فرع مكافحة جرائم التهريب بلاغاً يشير إلى وجود قرون وأسنان لأنواع مهددة بالانقراض، تدخل ضمن نطاق اتفاقية التجارة الدولية في الأنواع المهددة بالانقراض "سايتس".

وبعد فترة طويلة من المراقبة المادية والتكنولوجية، نفذت الفرق المختصة، العملية في الموقع المحدد يوم الجمعة.

واكتشفت سلطات إنفاذ القانون أثناء البحث، مخزوناً مؤلماً يتضمن زوجين وشظايا أصغر من قرون الماعز الجبلي و7 قرون ظباء وقطعة من قرن الوعل الأحمر و23 قطعة عاجية وقطع عاجية أخرى تزن 3.2 كغ، إلى جانب قطعة عاجية إضافية تزن 16.5 كغ.

ومن بين المضبوطات أيضاً 52 قطعة من القرون، تتكون من مزيج من قرون الماموث وأسنان الحوت وقرون الجاموس.

وتستمر الجهود المبذولة لتقديم الجناة إلى العدالة، وإجراء مزيد من التحقيقات في التجارة غير المشروعة بالحياة البرية في المنطقة.

وتحث السلطات التركية المواطنين على مواصلة اليقظة والتعاون في الإبلاغ عن أي أنشطة غير مشروعة من هذا القبيل، وتؤكد من جديد المسؤولية الجماعية للحفاظ على الحياة البرية المعرضة للخطر على كوكبنا وحمايتها.