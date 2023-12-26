ثاني أكثر مدينة مضاءةً في أوروبا.. إسطنبول تتألق في عيد الميلاد

في دراسة حديثة أجرتها شركة مقرها المملكة المتحدة، برزت إسطنبول كثاني أكثر مدينة مضاءة ببراعة في أوروبا في عيد الميلاد، خلال شهر ديسمبر/كانون الأول.

ويهدف البحث الذي أجرته وكالة Reboot SEO إلى تقييم استخدام الأضواء الاصطناعية الخارجية في مدن أوروبية مختلفة، خلال موسم الأعياد.

وبحث التحقيق، الذي استفاد من مجموعة بيانات أضواء Black Marble الليلية التابعة لناسا، في زيادة التّوهج في المناطق العمرانية من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول، وقدم رؤىً حول الاحتضان الحماسي لإضاءة عيد الميلاد عبر مناطق مختلفة.

وحصلت ميلانو على المركز الأول في التصنيف، حيث أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً في السطوع بنسبة 69.25% في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول، ما يدل على حماسة المدينة للتزيّن بأضواء عيد الميلاد.

تبعتها إسطنبول مباشرة، وحصلت على المركز الثاني مع زيادة كبيرة بنسبة 69.14% خلال فترة عيد الميلاد. ويضع هذا التقدير المدينة التركية التاريخية بين أكثر المدن تلألأً في أوروبا خلال موسم العطلات.

فيما احتلت ليوبليانا عاصمة سلوفينيا، المركز الثالث مع زيادة بلغت نسبة 67.57% في ديسمبر/كانون الأول. وبالرغم من الارتفاع الكبير في استهلاك الطاقة للإضاءة الاحتفالية، حافظت ليوبليانا على أحد أدنى مستويات السطوع في أوروبا خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول.

وتسلط الدراسة الضوء على احتفال إسطنبول النابض بالحياة بعيد الميلاد، حيث تنافس مدن أوروبية كبرى أخرى في احتضان الروح الاحتفالية من خلال عرضٍ رائع للأضواء الاصطناعية الخارجية.