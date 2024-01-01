مسيرة حاشدة فوق جسر غلاطة تضامنا مع غزة

التقى عشرات الآلاف من المواطنين الأتراك، صباح أول يوم من العام الجديد الاثنين، فوق جسر غلاطة بمدينة إسطنبول تضامنا مع قطاع غزة، في مسيرة نظمتها "منصة الإرادة الوطنية".

انطلقت المسيرة التي حملت اسم "الرحمة لشهدائنا والدعم لفلسطين واللعنة لإسرائيل" من مساجد آيا صوفيا وأمين أونو والسلطان أحمد وسليمانية نحو جسر غلاطة، بعد صلاة الفجر.

وردد المشاركون الهتافات والتكبيرات ورفعوا العلمين التركي والفلسطيني.

وشارك في المسيرة وزيرا الشباب والرياضة عثمان أشقن باك والصحة فخر الدين قوجة والرئيس السابق للبرلمان التركي مصطفى شنطوب ونواب برلمانيون ورئيس مجلس أمناء مؤسسة نشر العلوم، عضو المجلس الاستشاري العالي في "وقف شباب تركيا" بلال أردوغان.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي حربا على غزة خلّفت حتى الأحد 21 ألفا و822 شهيدا، و56 ألفا و451 جريحا، ودمارا هائلا في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.