بلدية إسطنبول ترفع أجور المواصلات بنسبة تصل 28.09 بالمئة

رفع مركز تنسيق النقل (UKOME) في بلدية إسطنبول، اليوم الاثنين، أجور المواصلات العامة بنسبة 18 بالمئة، فيما زادت رسوم سيارات الأجرة والحافلات الصغيرة والمدارس بنسبة 28.09 بالمئة.

وعقد أعضاء مركز تنسيق النقل في إسطنبول، اجتماعا برئاسة نائب الأمين العام لرئاسة البلدية، غوركان آق كون، لبحث نسبة زيادة أجور النقل العام في المدينة.

وبموجب القرار ارتفع أجور سيارات الأجرة من 13.75 ليرة إلى 17.61 ليرة لكل كيلومتر واحد، فيما ارتفعت أجرة أقصر مسافة بالتاكسي من 70 إلى 90 ليرة.

كما ارتفع سعر البطاقة الكاملة للنقل العام من 15 ليرة إلى 17.70 ليرة، وتذكرة الطلاب ارتفعت من 7.32 ليرات إلى 8.64 ليرات

والتذكرة المخفضة ارتفعت كذلك من 10.74 ليرات إلى 12.67 ليرة.

أما سعر ركوب قطار مرمراي الذي يربط شقي إسطنبول الأوروبي والآسيوي عبر سكك الحديد ويمر من تحت مضيق البوسفور، فارتفع من 33.20 ليرة إلى 39.17 ليرة.

وفي الحافلات الصغيرة (ميني باص) ارتفع سعر أقصر مسافة (تشمل 4 كيلومترات) من 12 ليرة إلى 15.50 ليرة.

والمسافة بين 4 و7 كيلومترات ارتفعت من 13 ليرة إلى 16.50 ليرة.

كذلك ارتفعت أجور الحافلات المدرسية شهريا من 1300 ليرة إلى 1665 ليرة لأقصر مسافة وتشمل حتى الكيلومتر واحد.