إسطنبول تستعد لتساقط الثلوج للمرة الأولى هذا الأسبوع

أعلن مركز تنسيق الكوارث التابع لبلدية إسطنبول الكبرى"AKOM"، الاثنين، أن الأمطار التي ستشهدها إسطنبول طوال الأسبوع الجاري ستنهمر على شكل صقيع وثلوج أحياناً، في المناطق الشمالية والمرتفعة من المدينة.

ومن المتوقع أن تواجه منطقة مرمرة وخاصة إسطنبول، طقساً بارداً وممطراً.

وذكر بيان مركز التنسيق أنه من المنتظر أن تنخفض درجات الحرارة بمقدار 8 إلى 10 درجات مئوية اعتباراً من مساء الاثنين، وأن تهطل الأمطار في إسطنبول مع انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات الشتاء.

كما ذكر أنه من المتوقع أن تكون الهطولات التي ستشهدها إسطنبول طوال الأسبوع، فعالة في المناطق الشمالية والمرتفعة من المدينة على شكل صقيع وثلوج أحياناً.

وشدد البيان على أن درجات الحرارة ستكون أقل من المعدلات الموسمية بمقدار 2 إلى 5 درجات مئوية حتى 16 يناير/ كانون الثاني، كما أُعلن أنه من المتوقع أن تظل درجات الحرارة حول المعدلات الموسمية يومي 17 و25 يناير/ كانون الثاني.

وأوضح البيان أن بلدية إسطنبول الكبرى قد استكملت أعمال الاستعداد لفصل الشتاء، ويستعد ما يقرب من 12 ألف فرد وأكثر من 3 آلاف آلية، للتصدي لأية ظروف جوية غير ملائمة.