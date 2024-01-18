تحول عمراني نشط لتجديد 600 ألف منزل في إسطنبول

استجابة لمخاطر الزلازل المستمرة في إسطنبول، تم إطلاق مبادرة طموحة للتحول العمراني، بهدف تجديد ما يقرب من 600 ألف منزل في إسطنبول، تحتاج جميعها إلى إعادة إعمار بشكل عاجل خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتركز جهود التحول العمراني الحيوية للتخفيف من تهديدات الزلازل، بشكل خاص على إسطنبول، حيث تتطلب عشرات الآلاف من الوحدات السكنية المستقلة إعادة إعمار سريع. وتشارك المبادرة الحكومية الحالية بنشاط في عملية إعادة إعمار ما يقرب من 200 ألف وحدة سكنية مستقلة في أكبر مدينة في البلاد.

ويعالج هذا المشروع الشامل الحاجة الملحة للتجديد، ويتوافق مع أهداف المرونة العمرانية الأوسع، مع التركيز على أهمية الهياكل المقاومة للزلازل والتنمية المستدامة في المنطقة. ويسعى التحول إلى إنشاء مساحات عمرانية أكثر أماناً ومرونة لسكان إسطنبول، ما يساهم في رفاهية المجتمع بشكل عام.

وقد ألقى عدم اهتمام القطاع الخاص بمشاريع التحول في السنوات الأخيرة بسبب صعوبات الموارد، عبء التحول العمراني إلى حد كبير، على كاهل القطاع العام.

وصرح ممثلو قطاع البناء أن التكلفة الإجمالية لإعادة إعمار 600 ألف منزل تحتاج إلى إعادة إعمارٍ عاجل، ستتجاوز 49.8 مليار دولار.

وفي إشارة إلى أن قطاع البناء قادر على تلبية متطلبات التحول الكبير في قطاع المقاولات وإنتاج المواد، أكد رئيس اللجنة المهنية لبناء المساكن بغرفة تجارة إسطنبول مكرمين تيكين، على أن تكلفة المواد والعمالة والحفر تسبب العبء الرئيسي في عملية البناء.

بدوره قال طاهر تلي أوغلو رئيس اتحاد مقاولي البناء، إن العجز في الحاجة إلى القوى العاملة أصبح كبيراً جداً، وأن هناك حاجة إلى لوائح بشأن القضايا الرئيسية مثل ظروف البناء والتكلفة، من أجل جعل التحول العمراني جذاباً للقطاع الخاص.

وفي نطاق الجهود الرامية إلى تسريع هذا التحول، تنفذ الحكومة حوافز للسكان الذين يقومون بتحويل منازلهم.

وقد تمت زيادة دعم بناء وشراء المساكن بقيمة 600.000 ليرة تركية إلى 1.250.000 ليرة تركية. وارتفع دعم الفائدة للمواطنين، الذي كان 600 نقطة أساس سنوياً، إلى 840 نقطة أساس في مارس/آذار.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستأجرين الذين عاشوا في منزل محفوف بالمخاطر لمدة عام على الأقل الحصول على قروض. كما تُعفى المباني المقامة ضمن نطاق التحول العمراني من الضرائب والرسوم.

ووفقاً لـ "زيادة دعم الإيجار 2024"، يتم زيادة إعانات الإيجار المقدمة على أساس الولايات. وتمت زيادة دعم الإيجار البالغ 3.500 ليرة تركية المقدم للمستفيدين في إسطنبول إلى 5.500 ليرة تركية. ويتم تقديم مساعدة الإيجار لمدة 18 شهراً في المباني الخطرة وبحد أقصى 48 شهراً في مناطق المباني الخطرة والاحتياطية.

وعلاوةً على ذلك، ستوفر حملة "النصف علينا" دعماً بقيمة 1.5 مليون ليرة تركية لكل بيت مستقل.