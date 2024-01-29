أردوغان يفتتح خط مترو غاير تيبه-كاغيت خانه في إسطنبول

شهدت إسطنبول نجاحًا آخر لمشروع مهم يوم الاثنين، مع افتتاح الرئيس رجب طيب أردوغان رسميًا خط مترو غاير تيبه-كاغيت خانه (Gayrettepe-Kağıthane).

وفي خطابه في حفل الافتتاح، أعرب الرئيس عن رضاه عن الإكمال الناجح لمشروع تاريخي آخر.

وفي كلمته أمام الحضور، قدم أردوغان تحياته إلى أعضاء وزارة النقل والبنية التحتية، وكذلك سكان إسطنبول، مؤكدا على الجهد التعاوني الذي جعل المشروع حقيقة واقعة.

وسلط أردوغان الضوء على أهمية خط المترو الجديد، وشدد على دوره في ضمان النقل دون انقطاع بين مطار إسطنبول وغايريتيبي. يمثل الانتهاء من قسم غاير تيبه-كاغيت خانه علامة فارقة حاسمة في تعزيز اتصال المترو في المدينة.

وفي العام الماضي، أشار أردوغان إلى أنهم افتتحوا مترو مطار إسطنبول-كاغيت خانه العام الماضي، مما ساهم في توفير رابط نقل حيوي للمواطنين. إن إضافة قسم غاير تيبه-كاغيت خانه يعزز شبكة المترو بشكل أكبر، وأكد أنه يوفر خيارات نقل فعالة وسلسة لشعب إسطنبول.

يمتد مترو غاير تيبه-كاغيت خانه الذي تم الانتهاء منه حديثًا بطول 3.5 كيلومتر (2.18 ميل)، مما يساهم في التوسع الإجمالي لخط مترو غاير تيبه-كاغيت خانه إلى 37.5 كيلومترًا.

بينما سيتم تقليل زمن السفر بشكل كبير عبر مختلف الطرق: 30 دقيقة لمطار غايري تيبيه-اسطنبول، 38 دقيقة لغوكتورك-محمود بيه، 45 دقيقة لمطار تيكستيلكنت Tekstilkent اسطنبول، 41 دقيقة لمطار تقسيم-اسطنبول، و26 دقيقة لتقسيم-غوكتورك Göktürk و4 د ليفنت-اسطنبول.

ومن خلال تسليط الضوء على الأعجوبة الهندسية لمحطة غايريتيبي، التي ستكون أعمق محطة على الخط بعمق 72 مترًا (236.22 قدمًا)، شارك أردوغان إحصائيات مثيرة للإعجاب تتعلق ببنائها. ويبلغ إنتاج المحطة 66.577 مترا مكعبا من الخرسانة، وتغطي مساحة مغلقة قدرها 22.824 مترا مربعا. تحتوي المحطة على 32 سلمًا كهربائيًا وثمانية مصاعد، مما يضمن سهولة الوصول والراحة للركاب.

وأعرب أردوغان عن فخره بخط مترو غايريتيبي-مطار إسطنبول باعتباره المشروع "الأفضل" و"الأول". ومن مميزاته أنه أطول مترو تم طرحه في قطعة واحدة بطول 37.5 كيلومترًا، باستخدام 10 آلات حفر أنفاق في وقت واحد، وتحقيق أرقام قياسية عالمية في سرعة الحفر ونشر أسرع مركبات مترو في تركيا تصل إلى 120 كيلومترًا في الساعة (74.57 ميلاً في الساعة). بالإضافة إلى ذلك، يتميز الخط بالاستخدام الافتتاحي لنظام الإشارات الذي طورته TÜBITAK بالتعاون مع شركة أسلسان ASELSAN، مما يدل على التزام الدولة بالابتكار من خلال الموارد المحلية والوطنية.

ولم تعكس تصريحات أردوغان النجاح في استكمال مشروع كبير آخر للبنية التحتية فحسب، بل تعكس أيضًا الالتزام بتعزيز النقل الحضري لصالح الجمهور. يعد خط مترو غاير تيبه-كاغيت خانه بمثابة شهادة على تفاني تركيا في أنظمة النقل العام الحديثة التي يمكن الوصول إليها، مما يساهم في التنمية الشاملة للمدينة والاتصال بها.