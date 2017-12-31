مشاورات مبدئية تجريها "أوريدو" القطرية لشراء حصة في "ترك تيليكوم" التركية

قالت شركة أوريدو القطرية للاتصالات، المدرجة في بورصتي قطر وأبوظبي، الأحد، إن مشاورات مبدئية تجريها الشركة لشراء حصة في مجموعة "تورك تيليكوم" التركية.

جاء ذلك، تعقيباً على ما نُشر في بعض الصحف القطرية بشأن سعي أوريدو شراء حصة في تورك تيليكوم، التي تشغل أكبر شبكة لتقديم خدمات الهاتف الثابت في البلاد.

وأوضحت أوريدو (ثالث أكبر شركة اتصالات في منطقة الخليج من حيث القيمة السوقية) في بيان للبورصة اليوم: "هناك مشاورات مبدئية بشأن شراء حصة بالشركة التركية، لكنها لم ترتق إلى مرحلة المفاوضات".

ويضم هيكلة ملكية أوريدو، مجموعة قطر القابضة الحكومية بنسبة 53.49 بالمائة، والهيئة العامة القطرية للتقاعد والتأمينات الاجتماعية 12.51 بالمائة، وجهاز أبوظبي للاستثمار (حكومي) بنسبة 10 بالمائة.

وفي نهاية نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، ذكرت وكالة بلومبرغ الأمريكية أن أوريدو تسعى لشراء حصة شركة "أوجيه تيليكوم" البالغة 55 في المائة في شركة "تورك تيليكوم" لتشغيل الهاتف الثابت لتنافس بذلك شركة الاتصالات السعودية.

وتملك الاتصالات السعودية 35 بالمائة من أوجيه تليكوم، مما يجعلها مساهما غير مباشر في تورك تليكوم؛ وتملك الحكومة التركية نحو 32 بالمائة

وذكرت وكالة "بلومبرغ" آنذاك أنه من المقرر أن تتدخل الحكومة التركية وتستحوذ على الحصة إذا فشلت المحادثات.

يأتي هذا، بعد أن تخلفت شركة "أوجيه"، أكبر مساهم في الشركة التركية، عن سداد ديون بقيمة 290 مليون دولار في شهري سبتمبر/ أيلول ومارس/ آذار الماضيين.