أكبر متجر إلكتروني تركي في قطر ينطلق بشعار "من تركيا إلى باب منزلك"

دشن في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الاثنين، أكبر متجر إلكتروني، تحت شعار "من تركيا إلى باب منزلك"، بالتعاون بين مؤسستي البريد الحكومي في البلدين.

ويعد هذا السوق ثمرة تعاون بين الشركة القطرية للخدمات البريدية؛ ومؤسسة البريد التركية PTT، ليكون منصة حديثة للتجارة الإلكترونية تعرض 100 الف سلعة تركية؛ ويقوم المستهلك بالشراء عبر موقع المتجر، ويتم توصيل البضاعة إلى باب منزل المستهلك القطري عبر بريد قطر.

وقال وزير المواصلات والاتصالات جاسم بن سيف السليطي، خلال حفل تدشين السوق، إن "حجم سوق التجارة الإلكترونية في قطر وصل 4 مليارات ريال، وهو سوق واعد ونخطط ان يتطور حجمه في 2020 إلى 10 مليارات ريال قطري."

وأوضح أن "المنتج المُشترى عبر السوق التركي الإلكتروني، سيصل الدوحة خلال سبعة أيام في البداية، وستكون المدة أقصر في المستقبل؛ وأجرة التوصيل رمزية مقارنة بأي شركات أخرى وتصل 50 ريالاً قطرياً".

وتحدث وزير النقل والاتصالات التركي أحمد أرسلان، في مداخلة عبر تطبيق الـ"فيس تايم"، عن أهمية هذه المشروع؛ مؤكداً استمرار التعاون الجدي بين تركيا وقطر في المجالات التجارية والبريدية.

وشدد على أن "هذا المشروع هو دلالة على متانة تلك العلاقة والتعاون؛ الذي سيكون بمثابة نقلة نوعية بين البلدين."

وقال رئيس مجلس إدارة بريد قطر، فالح النعيمي؛ إن "المتجر الإلكتروني " يسعى لأن يوفر 5 ملايين منتج تركي للمستهلك في دولة قطر مستقبلاً."

وأردف أن "المتجر سيطلق مجموعة من المنتجات المميزة والمصممة لتتماشى مع احتياجات السوق المستقبلية"؛ وتابع: "قمنا بوضع أنظمة حديثة لتكنولوجيا المعلومات تنافس أحدث مؤسسات البريد العالمية؛ ووضعنا إجراءات حديثة لعمليات التسليم والتوصيل؛ وتم تجهيز كافة الفروع في قطر لهذا الأمر".