عام 2017 سجل ثاني أعلى حجم تصدير في تاريخ تركيا

سجلت تركيا العام الماضي ثاني أعلى حجم صادرات في تاريخ الجمهورية بواقع 157.1 مليار دولار، حسبما كشفت بيانات وزارة التجارة والجمارك أمس.

وبلغت الصادرات 157.1 مليار دولار في كانون الثاني / يناير - كانون الأول / ديسمبر 2017، بزيادة قدرها 10.22 في المائة عن نفس الفترة في العام 2016، حيث بلغت الصادرات التركية آنذاك 142.5 مليار دولار.

وتجاوزت الأرقام أيضا هدف التصدير البالغ 156.5 مليار دولار المحدد في الخطة متوسطة الأجل. وقد سجلت أعلى الصادرات التركية في عام 2014 بمبلغ قُدّر وقتها بـ 157.6 مليار دولار، وفقا للبيانات الرسمية.

وقد ارتفع الرقم القياسي للصادرات بعد نمو قياسي في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2017. وتوسع الاقتصاد في البلاد إلى ما بعد التوقعات في الربع الأول (5.3 في المائة) والربع الثاني (5.4 في المائة)، وفقا للمعهد الإحصائي التركي (توركستات). وأصبحت تركيا أسرع الاقتصادات نموا بين بلدان مجموعة العشرين حيث سجلت نموا غير متوقع بنسبة 11.1 في المائة في الربع الثالث من عام 2017. وسجل النمو التراكمي في تلك الأرباع الثلاثة نحو 7.4 في المائة.

وأضاف التقرير أنه خلال نفس الفترة ارتفعت الواردات أيضا بنسبة 17.92 في المئة لتصل إلى 234.2 مليار دولار. وبناء على ذلك، بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية في تركيا 391.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 14.70 في المئة في الفترة الممتدة من كانون الثاني / يناير إلى كانون الأول / ديسمبر 2017. وارتفع العجز التجاري الخارجي للبلاد سنويا بنسبة 37.5 في المائة، وهو ما يمثل 77.06 مليار دولار في نفس الفترة.

وفي ديسمبر، شهدت الصادرات زيادة بنسبة 8.59 في المئة، ووصلت إلى 13.8 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016.

ووفقا للوزارة، سجلت المركبات أعلى الصادرات بقيمة 23.9 مليار دولار في عام 2017. فيما جاءت الغلايات والآلات والأجهزة الميكانيكية والأدوات المطبخية في المرتبة الثانية في الصادرات بقيمة 13.8 مليار دولار. وأعقبت ذلك الملابس الجاهزة والإكسسوارات.

وكانت مواد التشحيم والوقود المعدني هي أكثر الأصناف المستوردة في تركيا بقيمة إجمالية قدرها 37.1 مليار دولار.

وتعد ألمانيا الوجهة الأولى للمنتجات التركية بقيمة 151 مليار دولار من الصادرات. وجاء العراق بعدها بواقع 96 مليار دولار.

فيما حلّت الصين في المرتبة الأولى من حيث الواردات بقيمة إجمالية بلغت 23.3 مليار دولار، تليها ألمانيا بواقع 21.3 مليار دولار وروسيا بقيمة 19.5 مليار دولار.

** شهر ديسمبر 2017:

وفي شهر ديسمبر، احتلت صادرات السيارات المرتبة الأولى بقيمة 2.1 مليار دولار، في حين جاءت الآلات والمعدات في المرتبة الثانية بقيمة 1.3 مليار دولار. وفي الفترة نفسها، تصدر الوقود المعدني ومواد التشحيم مرة أخرى قائمة الواردات بواقع 3.8 مليار دولار.

في حين أن الوجهة الأولى للصادرات التركية في ديسمبر كانت ألمانيا بواقع 1.3 مليار دولار، وجاءت المملكة المتحدة في المرتبة الثانية بقيمة 832 مليون دولار.