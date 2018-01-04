اتفاقية لتصدير أول علاج بيوتكنولوجي من تركيا إلى قطر

وقّعت شركة "CinnaGen" التركية للأدوية، اليوم الخميس، اتفاقية مع شركة "ابن سينا" الطبية القطرية، بقيمة 5 ملايين يورو، لتصدير أول دواء بيوتكنولوجي إلى قطر.

وتنص الاتفاقية على تصدير دواء بيوتكنولوجي من تركيا إلى قطر، في مجالات التصلب المتعدد والتهاب المفاصل الروماتويدي ومضاد السرطان وأمراض الدم.

وتستحوذ شركة "ابن سينا" الطبية، العاملة ضمن مجموعة "أعمال"، على أكثر من 50 بالمئة من سوق الأدوية في قطر.

وتم التوقيع على الاتفاقية خلال حفل أقيم بالعاصمة القطرية الدوحة، بحضور السفير التركي في البلاد فكرت أوزر، ومسؤولي الشركتين.