ريان إير الأيرلندية منخفضة التكلفة تدخل السوق التركية برحلتين أسبوعياً

تعتزم شركة الطيران الأيرلندية "ريان إير" تدشين رحلاتها الأولى إلى تركيا في حزيران/ يونيو المقبل، بحسب ما أعلنت الشركة الخميس.

وبحسب البيان الصادر عن الشركة، ستبدأ الناقلة الأيرلندية منخفضة التكلفية رحلات مباشرة من دبلن في أيرلندا وبراتيسلافا في سلوفاكيا إلى دالامان جنوب غرب تركيا، بدءاً من حزيران القادم.

وقال ديفيد أوبرين، رئيس الشؤون التجارية في الشركة: "يسعدنا في ريان إير أن نعلن عن دخولنا الأول إلى السوق التركية، مبدئياً من خلال مسارين إلى دالامان من دبلن وبراتيسلافا ابتداءاً من حزيران".

وأضاف: "سيعمل كل من المسارين مرة واحدة أسبوعياً كجزء من خطة صيف 2018".