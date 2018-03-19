مؤشرات الأسهم الأمريكية تعمق خسائرها بسبب فيسبوك

عمقت مؤشرات الأسهم الأمريكية من خسائرها خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع حدوث عمليات بيع مكثفة في قطاع التكنولوجيا قادها سهم "فيسبوك"، وترقب قرار السياسة النقدية.

وينظر المستثمرون باهتمام إلى نتائج اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي المزمع عقده يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين وسط توقعات بزيادة جديدة في سعر الفائدة.

وقاد سهم "فيسبوك" الخسائر في "وول ستريت" حيث فقد نحو 4.9% في بداية جلسة اليوم بعد مواجهة الشركة المالكة لتطبيق التواصل الاجتماعي الشهير لاتهامات بتسهيل عملية اختراق بيانات ملايين المستخدمين.

وبحلول الساعة 5:27 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "داو جونز" بنسبة 1.8% أو ما يعادل 444 نقطة ليهبط إلى 24501.6 نقطة.

كما هبط مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 1.9% إلى 2699.7 نقطة فيما شهد مؤشر "ناسداك" انخفاضاً قدره 2.5% ليسجل 7294.8 نقطة.

وعلى الرغم من إغلاق كافة مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة الجمعة الماضية في المنطقة الخضراء إلا أنها شهدت خسائر أسبوعية بفعل التوترات السياسية والتجارية.