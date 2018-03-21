خسارة فيسبوك في يومين فاقت قيمة "تسلا" السوقية وثلاثة أضعاف قيمة "سناب شات"

تحولت أزمة الخصوصية التي عصفت بفيسبوك في الأيام الأخيرة إلى كارثة لحاملي أسهم الشركة.

إذ فقدت الشركة العملاقة أكثر من 60 مليار دولار من قيمتها السوقية على مدى اليومين الماضيين، بعد الكشف عن أن شركة لتحليل البيانات حصلت على البيانات الشخصية لملايين المستخدمين المشتركين بالموقع. وتفوق هذه الخسارة "60 مليار دولار"، القيمة السوقية لشركة تسلا والتي تقدر بحوالي 52 مليار دولار، و ثلاثة أضعاف القيمة السوقية لشركة سناب شات، والتي تقدر بنحو 19 مليار دولار.

وتراجعت أسهم فيسبوك إثر تلك الفضيحة بنسبة 6.8 في المئة يوم الاثنين، وهي أكبر نسبة في ما يقرب من أربع سنوات، واستؤنفت عمليات البيع يوم الثلاثاء مع أنباء تفيد بأن لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية تحقق في قانونية التعامل مع بيانات المستخدمين، وتقارير تفيد بأن كبير موظفي الأمن اليكس ستاموس يخطط لمغادرة الشركة. واستمر انخفاض الأسهم بنسبة 4.7٪ إلى 164.51 دولار في نهاية تعاملات الثلاثاء.

ويعد هذا التراجع لمدة يومين هو الأسوأ منذ يوليو 2012، وهو عام الاكتتاب العام الأولي لفيسبوك والذي بدأ عند 38 دولارا للسهم.