معرض لمنتجات النسيج في بورصة التركية بمشاركة 36 دولة

انطلقت في ولاية بورصة التركية، الأربعاء، فعالية "بورتيكس" لمنتجات النسيج بمشاركة ممثلي نحو 360 شركة من 36 دولة.

ومن المقرر أن تستمر الفعالية لمدة يومين، بإشراف غرفة التجارة والصناعة في بورصة، وضمن مشروع لتنمية التنافس الدولي.

ويتم تنظيم الفعالية داخل مركز "ميرينوس أتاتورك" للمؤتمرات في بورصة، بهدف تعزيز التواصل بين الشركات التركية والأجنبية.

وقال نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بورصة، إسماعيل كوش، في كلمته الافتتاحية إن مدينته تُعدّ قاعدة لمنتجات النسيج.

وأشار كوش إلى أن بورصة استضافت العام الماضي حوالي 6 آلاف مشتر أجنبي من خلال معارض وفعاليات أقامتها الغرفة هناك.

وبيّن أن الغرفة تهدف إلى تنظيم هذه الفعالية مرتين خلال العام، مؤكّدا أن لديهم في الوقت الراهن ضوف من مختلف أنحاء العالم.

تعد صناعات النسيج والأقمشة في تركيا من الصناعات الرائدة في البلاد، وتنفذ شراكات مع دول في هذا المجال، مثل الجزائر والأردن.