منتجو القهوة في أمريكا يردون على حكم قضائي يقترح وضع تحذير من السرطان

قالت الجمعية الوطنية للقهوة في الولايات المتحدة أمس إن حكما بضرورة وضع علامات تحذير من السرطان على أغلفة أكياس البن "لن يفعل شيئا لتحسين الصحة العامة"، جاء هذا البيان بعد أن أصدر القاضي في ولاية كاليفورنيا إليو بيرل حكما مقترحا مفاده أن ستاربكس وغيرها من سلاسل القهوة أخفقت في إثبات أن مادة "الأكريلاميد" الكيميائية الموجودة في القهوة لا تلحق ضررا كبيرا. وقال أيضا إن حجة الشركات بأن القهوة تتمتع بفوائد صحية "لم تكن مقنعة"، وفقا لتقرير أوردته صحيفة وول ستريت جورنال مما يجعل تلك الشركات عرضة لغرامات محتملة بملايين الدولارات.

وأطلق "مجلس التعليم والبحوث حول المواد السامة" وهو منظمة غير ربحية الدعوى ضد تجار تجزئة القهوة في عام 2010 بحجة أن القهوة يجب أن تحمل علامات التحذير بموجب قانون الولاية المعروف باسم "اقتراح 65" والذي يتطلب وضع تحذيرات على المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة.

من جانبه، قال ويليام موراي رئيس الجمعية الوطنية للقهوة في الولايات المتحدة إن القهوة مشروب صحي وأن الدعوى أربكت المستهلكين ولا علاقة لها بتحسين الصحة العامة.

والحكم المقترح ليس نهائيا بعد على الرغم من أنه من غير المرجح أن يتغير. وتتكوّن مادة الأكريلاميد في الأطعمة المقلية أو المحمصة كما توجد أيضًا في رقائق البطاطس والخبز.