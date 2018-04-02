هبوط مؤشر داو جونز عقب تصريحات ترامب حول "أمازون"

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 500 نقطة خلال تعاملات، اليوم الاثنين، بعد تصريحات للرئيس الأمريكي ترامب انتقد فيها شركة أمازون، قائلاً أنها تضر بتجار التجزئة وتتسبب في خسائر للوظائف.

وكان ترامب قد لمح في تغريدة له عزمه تغيير المعاملة الضريبية لشركة أمازون قائلاً إنها تدفع ضرائب ضئيلة أو لا تدفع للحكومات المحلية.

كما تأثرت المؤشرات بانخفاض الدولار نتيجة زيادة الصين الرسوم الجمركية بما يصل إلى 25 بالمئة على 128 منتجا أمريكيا من بينها لحوم الخنازير المجمدة والنبيذ وبعض الفواكه والمكسرات، لتصعد خلافا بين أكبر اقتصادين في العالم، وذلك ردا على الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الألومنيوم والصلب.