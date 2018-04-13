233 مليون دولار صادرات تركيا من الأسماك في الربع الأول من 2018

وصلت صادرات الأسماك التركية 233 مليون دولار، في الربع الأول من 2018، إلى 70 بلدا، بزيادة قدرها 18 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من 2017.

وبلغت صادرات البلاد من المنتجات المائية في الربع الأول من العام الماضي، 197 مليون دولار، حسب بيانات "رابطة المصدرين في منطقة إيجة".

وتصدرت هولندا البلدان المستوردة للأسماك التركية، بإجمالي استيراد بلغ 41 مليون دولار، تلتها إيطاليا بـ26 مليون دولار، ثم اليابان بـ 24 مليون دولار.

وقال سنان قزل تان، رئيس رابطة مصدري المنتجات المائية والحيوانية، إن شحن الأسماك عبر الجو تزايد في الأعوام الأخيرة، ما كان له بالغ الأثر في ارتفاع معدلات التصدير السمكي.

وأوضح قزل تان، أنه بفضل الشحن الجوي باتت تركيا تصدر الأسماك إلى 40 بلدا عبر طائرات الشحن، فضلا عن الشحن البري والبحري.

وأشار إلى أن عدد البلدان التي تصدر إليها تركيا الأسماك بشكل عام، ارتفع إلى 70 بلدا، بعد أن كان 20 بلدا فقط قبل 10 سنوات.

وفيما يلي جدول بأكثر 10 بلدان استيرادا للأسماك التركية في الربع الأول من 2018:

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