أمازون تطلق خدمة التسوق الدولية في تركيا وعدة دول حول العالم

أطلقت شركة أمازون إحدى ميزات التسوق الدولية التي ستمكّن العملاء في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في تركيا، من شراء أكثر من 45 مليون قطعة يمكن شحنها إلى بلادهم من الولايات المتحدة.

وتم توسيع ميزة التسوق الدولية، المتوفرة من خلال تطبيقات الهواتف لأنظمة iOS وأندرويد، ليتيح للمستخدمين شراء منتجات خارج أسواقهم المحلية ومتاح بخمس لغات، بما في ذلك الإسبانية والإنجليزية والصينية المبسطة، والبرتغالية والألمانية.

وسيسمح التطبيق للعملاء بالتسوق بـ 25 عملة، مع إضافة المزيد من اللغات والعملات في 2018. الليرة التركية غير متوفرة بعد في قائمة العملات.

يمكن للعملاء أيضًا الاختيار من خيارات شحن وسرعات شحن مختلفة.

وستعرض ميزة التسوق الدولية الأسعار وتكاليف الشحن وتقديرات رسوم الاستيراد، مع إدارة خدمة البريد الإلكتروني من أمازون والتخليص الجمركي في حالة حدوث مفاجآت محتملة في وقت الشراء أو التسليم.

وفي تركيا، تسعى "أمازون" إلى إقامة عمليات في إسطنبول، مع البحث عن مركز للتأجير تبلغ مساحته 5000 متر مربع. ومن المتوقع أن تبدأ عمليات الشركة في تركيا بحلول نهاية عام 2018، وربما في وقت مبكر من الصيف.