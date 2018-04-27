روسيا ترفع أخيراً الحظر عن استيراد جميع أنواع الطماطم التركية

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، رفع الحظر عن استيراد الطماطم التركية، بعدما كانت رفعت العام الماضي القسم الأكبر من القيود التجارية التي كانت فرضتها على أنقرة بسبب أزمة إسقاط المقاتلة الروسية فوق الحدود السورية عام 2015.

وقالت وكالة "روسي لخوزنادزور" الروسية الصحية، في بيان: "تعتبر أن من الممكن... السماح ابتداء من الأول من أيار/ مايو 2018 بدخول طماطم آتية من تركيا إلى الاتحاد الروسي".

وأوضح البيان أن هذا الإذن يشمل كل أنواع الطماطم "من دون قيود" الآتية من أماكن "خالية من قمل الطماطم" وتسلم "بضمانة وزارة الزراعة التركية".

وفي ايار/ مايو 2017، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً أمر بموجبه برفع معظم الإجراءات والقيود التي تطبقها موسكو على تركيا، بعدما عمل البلدين على تطبيع العلاقات الثنائية وطي أزمة دبلوماسية حادة بينهما.

وقد سمح هذا المرسوم خصوصا من جديد للمؤسسات التركية المتصلة بقطاعي البناء والسياحة القيام بأنشطتها في روسيا.

وكانت روسيا رفعت آنذاك أيضأ حظرا على الواردات التركية من المنتجات الطازجة، كالتفاح والكمثرى والفراولة والدواجن، وأبقت في المقابل حظرا على استيراد الطماطم.

وقبل الحظر، كانت تركيا تزود روسيا بنصف الطماطم التي تستهلكها تقريبا.