أردوغان يزور أوزباكستان وسط تفاؤل في فتح آفاق استثمار جديدة

يترقب رجال أعمال وشركات في تركيا زيارة الرئيس، رجب طيب أردوغان، إلى أوزبكستان، غدًا الأحد، على أمل في أن تسهم بفتح آفاق استثمارية جديدة.

وقال عزت أمكجي باشي، رئيس مجلس الأعمال التركي-الأوزبكي (حكومي)، إن الرئيس أردوغان سيبحث خلال الزيارة فرص تطوير التعاون بين البلدين في العديد من القطاعات، أبرزها التسليح والعقارات والنسيج.

وتوقع أمكجي باشي أن تساهم الزيارة في تحقيق جو من الثقة للمستثمرين الأتراك في أوزبكستان، مشيرًا أن الأخيرة يبلغ عدد سكانها 32 مليونًا، وتتمتع بالأيدي العاملة الرخيصة.

ولفت أن حجم الاقتصاد الأزبكي يبلغ 67 مليار دولار، وتنشط في أوزبكستان أكثر من 5 آلاف شركة أجنبية، في مقدمتها شركات روسية وتركية وكورية جنوبية.

وأشار أن حجم التبادل التجاري حقق مكاسب كبيرة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، حيث ارتفعت صادرات بلاده بنسبة 21%، وبلغت قيمتها خلال العام الماضي 680.2 مليون دولار، فيما ارتفعت وارداتها بنحو 1%، وبلغت 823.3 مليون دولار.

ومن المقرر أن تستمر زيارة أردوغان حتى الأول من مايو/ أيار (الثلاثاء المقبل)، تلبية لدعوة نظيره، شوكت ميرضيائيف.