تركيا وأفغانستان تحتفلان بافتتاح ممر جوي تجاري بين البلدين

احتفلت تركيا وأفغانستان اليوم بتدشين خط شحن جوي بينهما من شأنه زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وجرت مراسم الافتتاح في مطار "حامد كرزاي" بالعاصمة كابل، بحضور وزير التجارة الأفغاني هومايون راسا، ووزير الزراعة ناصر أحمد دوراني، والسفير التركي أوغوزهان أرتوغرول، ومدير الخطوط الجوية التركية في كابل، أحمد أولوداغ.

وفي كلمة له خلال حفل الافتتاح، قال وزير التجارة الأفغاني، إنّ بلاده ترغب في رفع مستوى التبادل التجاري مع تركيا. وأضاف أنّ المنتجات الأفغانية خاصة أحجار الرخام، تحظى باهتمام الأسواق التركية.

وأكّد أنّ حكومة بلاده ستقدّم تسهيلات قانونية لرجال الأعمال والمستثمرين الأتراك الراغبين في الاستثمار داخل أفغانستان.

وتابع قائلاً: "هذا الخط الجوي سيساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، واليوم سنرسل إلى تركيا مع الرحلة الأولى لطائرة الخطوط الجوية التركية، 15 طناً من السجاد والفواكه المجففة".

من جانبه قال السفير التركي لدى أفغانستان، إنّ روابط الصداقة بين شعبي البلدين تمتد لعصور طويلة، وأنّ هذه الروابط تعززت أكثر في عهد السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، ومؤسس جمهورية تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك.

وأوضح أرتوغرول، أنّ تركيا تقدم المساعدة لأفغانستان في كافة القطاعات والمجالات، مشيراً أنّ كلا البلدين يبذلان جهودا مضاعفة لتعزيز علاقاتهما التجارية.