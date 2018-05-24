ترامب قد يفرض رسوماً جمركية جديدة على استيراد الآليات

هدد دونالد ترامب قائلا إنه قد يفرض رسوماً جمركية جديدة على الآليات التي تستوردها الولايات المتحدة ما سيشكل ضربة للاقتصاد الأوروبي بخاصة.

ويأتي ذلك قبل أيام من انتهاء مهلة إعفاء أوروبا من رسوم إضافية على الفولاذ والألمنيوم.

ونقل بيان للبيت الأبيض عن الرئيس الأميركي قوله "طلبت من وزير التجارة التفكير في إطلاق تحقيق بموجب الفصل 232 حول واردات الآليات، بما في ذلك الشاحنات وقطع الغيار لتحديد تأثيرها على الأمن القومي الأميركي".

وجاء هذا الإعلان بعد ساعات على نشر الرئيس ترامب تغريدة على تويتر وعد فيها "بأنباء سارة لصانعي السيارات الرائعين" الذين يرى أنهم ضحايا "عقود من الخسائر في الوظائف لمصلحة دول أخرى".

وذكرت وزارة التجارة الأميركية في بيان نشر بعيد بيان البيت الأبيض أن وزير التجارة بدأ هذا التحقيق.

وقال الوزير روس في البيان "هناك أدلة تشير إلى انه لعقود، ادت الواردات من الخارج إلى تآكل صناعتنا الوطنية للسيارات". وأضاف انه "خلال السنوات العشرين الأخيرة، ارتفعت نسبة السيارات الخاصة المستوردة من 32 بالمئة إلى 48 بالمئة من مجمل مبيعات الآليات في الولايات المتحدة".

وأوضحت الوزارة أن التحقيق سيحدد "ما اذا كان تراجع عدد الآليات وانخفاض إنتاج قطع الغيار يهددان بإضعاف الاقتصاد الوطني، خصوصا عبر خفض البحث للتطوير، والوظائف للعاملين المؤهلين في قطاع الآليات (...) والتقنيات المتطورة".

وقد أثار هذا الإعلان استياء طوكيو؛ فقال وزير التجارة والصناعة الياباني هيروشيغي سيكو أمام الصحافيين "لصناعة السيارات أهمية كبرى وإجراءات تقييدية بهذا الحجم يمكن أن تسبب خللا في السوق وسيكون ذلك مؤسفا".

وسجلت اسهم شركات صناعة السيارات انخفاضا في بورصة طوكيو حيث خسرت مجموعات تويوتا ونيسان وهوندا ظهر الخميس بين 1,75 بالمئة و2,75 بالمئة.

وتؤكد نيسان التي باعت 1,59 مليون آلية في الولايات المتحدة العام الماضي أنها انتجت 930 الفا من هذه الآليات على الأراضي الأميركية ما يعني أنها قامت باستيراد اكثر من ثلث مبيعاتها المحلية.

ألمانيا مستهدفة:

عملاق إنتاج السيارات الألمانية "بي ام دبليو" أوضح أن 66 بالمئة من الآليات التي باعتها في الولايات المتحدة العام الماضي كانت مستوردة، اي ما يساوي مئتي الف سيارة.

اما المجموعة الأميركية فورد التي باعت 2,6 مليون آلية على الأراضي الأميركية في 2017، فتؤكد أنها انتجت ثمانين بالمئة من آلياتها في الولايات المتحدة ومعظم العشرين بالمئة المتبقية تم استيرادها من كندا والمكسيك شريكتي الولايات المتحدة في اتفاق التبادل الحر لأميركا الشمالية.

وتحدث ترامب مرات عدة عن رسوم عقابية لحماية قطاع صناعة السيارات الأميركي، تستهدف خصوصا ألمانيا التي يثير فائضها التجاري غضب الرئيس الأميركي. وهو يرى أن الرسوم المفروضة على السيارات الأميركية اكبر من تلك المفروضة على السيارات الأوروبية.

وفي الواقع تبلغ الرسوم الأوروبية المفروضة على السيارات المستوردة من الولايات المتحدة والدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عشرة بالمئة، بينما تبلغ الرسوم الجمركية الأميركية على تلك المستوردة من الاتحاد الأوروبي 2,5 بالمئة.

لكن داخل قطاع الآليات، تفرض الولايات المتحدة رسوم استيراد على الشاحنات وآليات البيك آب قد تصل إلى 25 بالمئة، بينما تبلغ رسوم الواردات في الاتحاد الأوروبي للآليات نفسها 14 بالمئة في المعدل.