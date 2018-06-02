سانشيز يؤدي اليمين الدستوري كرئيس للوزراء في إسبانيا

أدى الزعيم الاشتراكي بيدرو سانشيز اليمين كرئيس للوزراء في اسبانيا أمام الملك فيليب السادس.

وتولى سانشيز السلطة يوم السبت في حفل أقيم في قصر زارزويلا بعد يوم من نجاحه في إجراء تصويت بسحب الثقة من السلطة لإقالة سلفه ماريانو راخوي بعد صدور حكم قضائي في قضية فساد كبيرة تتعلق بالحزب الشعبي الذي يتزعمه الزعيم المحافظ.

وصوت البرلمان بأغلبية 199 مقابل 188 صوتا يوم الجمعة ليطيح بحكومة راخوى لمصلحة حكومة جديدة يشكلها سانشيز. وامتنع أحد المشرعين عن التصويت.

يذكر أن إسبانيا هي رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو وعضو مؤثر في الاتحاد الأوروبي. ويعرف عن سانشيز وحزبه أنهم مؤيدون أوفياء للاتحاد الأوروبي والعملة المشتركة.

سانشيز (46 عاما) هو سابع رئيس للوزراء في اسبانيا منذ عودة الديمقراطية بعد وفاة الدكتاتور الجنرال فرانسيسكو فرانكو في عام 1975.