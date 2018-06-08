أوروبا ترفض اتهامات ترامب حول "التعامل غير العادل في التجارة"

رفض رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر اليوم الجمعة دعوى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الاتحاد الأوروبي يتعامل مع الولايات المتحدة بطريقة غير عادلة في التجارة، قائلا إنه سيحاول تغيير رأي الرئيس الأمريكي بحقائق وأرقام.

وأبلغ يونكر مؤتمرا صحفيا "فيما يتعلق بالتجارة فإن المواقف واضحة جدا. رئيس الولايات المتحدة يظن أن أوروبا وآخرين يعاملون أمريكا بطريقة غير عادلة، والآخرون يعتقدون أن هذا ليس هو الحال".

وقال يونكر قبل بداية قمة لزعماء الولايات المتحدة وكندا واليابان وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا "سنشرح هذا من خلال حقائق وأرقام، وأن هذا ليس الرأي الصحيح الذي ينبغي أن يكون لدى المرء بشأن هذا الموضوع".