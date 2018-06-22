ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية على السيارات المستوردة من أوروبا

هدد الرئيس الأمريكي، بفرض رسوم جمركية جديد على السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في تغريدة نشرها ترامب على حسابه بـ"تويتر"، اليوم الجمعة.

وقال ترامب، "استنادا إلى التعريفات الجمركية والحواجز التجارية التي وضعت منذ فترة طويلة على الولايات المتحدة وشركاتها الكبرى وعمالها من قبل الاتحاد الأوروبي، إذا لم يتم تفكيك هذه التعريفات والحواجز قريبًا وإزالتها، سنضع تعريفة 20 في المائة على جميع سياراتهم (المستوردة) القادمة إلى الولايات المتحدة".

ومطلع يونيو/ حزيران الجاري، دخلت حيز التنفيذ رسوم جمركية فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها من الصلب (25 بالمائة) والألمنيوم (10 بالمائة) القادمة من الاتحاد الأوروبي والمكسيك وكندا.

وأغضب القرار الأمريكي الأوروبيين بشكل كبير؛ بسبب الضرر الذي سيلحقه بصناعة الصلب والألمنيوم الأوروبية.