تركيا تصدر شاي البحر الأسود إلى 93 دولة حول العالم

كشف معلومات حديثة أن 93 بلداً تفضل مذاق الشاي التركي، واستوردت منه ما قيمته 4.5 مليون دولار أمريكي، خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأظهرت بيانات اتحاد "مصدري شرق البحر الأسود"، أن قبرص التركية حلّت في المركز الأول من بين البلدان الأكثر استيرادا للشاي التركي، بصادرات بلغت 541 ألف دولار.

وحلت الولايات المتحدة في المركز الثاني بـ 491 ألف دولار، ثم بلجيكا بـ 437 ألف دولار، فيما حلت هولندا في المركز الرابع بـ 394 ألف دولار.

وقال رئيس اتحاد المصدرين، صفّت غليونجي، إن بلدان الاتحاد الأوروبي تحتل مكانا مهمًا كوجهة للشاي التركي.

وقال، في تصريحات للأناضول، إن "تركيا تصدر الشاي إلى 93 دولة، وستشهد الصادرات ارتفاعا في الفترة المقبلة".

وأشار إلى أن قدوم السياح العرب إلى منطقة شرقي البحر الأسود ساهم في زيادة تصدير الشاي إلى الدول العربية لا سيما السعودية.