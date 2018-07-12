صادرات تركيا من الفواكه تصل 50 دولة حول العالم

حققت الصادرات التركية من الفواكه والخضروات الطازجة، عبر الشحن الجوي، ارتفاعا بنسبة 146% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة ذاتها من 2017.

وبحسب معطيات اتحاد المصدرين في منطقة إيجه، فإن كمية الفواكه والخضروات التركية المصدرة بواسطة طائرات الشحن، بلغت 4 آلاف و465 طن خلال النصف الأول من 2018.

وأوضحت المعطيات أن قيمة الصادرات بلغت مليار و185 مليون دولار.

وأوضح رئيس الاتحاد، خير الدين أوجاق، أن بلاده أرسلت فواكه وخضروات طازجة عبر الشحن الجوي إلى 50 دولة حول العالم.

وتربعت النرويج على صدارة قائمة الدول المستوردة للخضروات والفواكه التركية الطازجة، تلتها هونغ كونغ، ثم فرنسا.

في حين حلّت سنغافورة في المرتبة الرابعة وتلتها سويسرا ثم السعودية.