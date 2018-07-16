ارتفاع ملحوظ في صادرات الفواكه التركية إلى روسيا تزامنا مع المونديال

شهدت الصادرات التركية من الفواكه إلى روسيا، زيادة ملحوظة مع استضافة الأخيرة منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي اختتمت أمس الأحد.

وارتفعت قيمة الصادرات التركية من الفواكه والخضروات الطازجة إلى روسيا، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، من 187 مليون دولار، إلى 318 مليون دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

واحتلت روسيا صدارة الدول المستوردة لفاكهة الدراق (الخوخ)، من تركيا، خلال الفترة المذكورة، والثانية في استيراد التفاح والكرز والمشمش والرمان، وفق معطيات اتحاد أولوداغ للمصدرين، في ولاية بورصة التركية.

كما ارتفع إجمالي قيمة صادرات تركيا من الفواكه والخضار الطازجة، خلال الفترة المذكورة، إلى مليار و175 مليون دولار، بزيادة قدرها 23 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم.

وذهبت 21% من صادرات تركيا من الفواكه والخضروات، إلى روسيا، خلال كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو العام الحالي.

يشار إلى أن فرنسا توّجت بلقب كأس العالم للمرة الثانية في التاريخ، عقب تغلبها على كرواتيا بأربعة أهداف لهدفين.