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تراجع اليوان الصيني أمام الدولار الأمريكي يؤثر سلبا على أسعار الأسهم الصينية

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
تراجع اليوان الصيني أمام الدولار الأمريكي يؤثر سلبا على أسعار الأسهم الصينية

أنهت الأسهم الصينية تعاملات الأربعاء على انخفاض، ليتراجع مؤشر شنغهاي المركب للجلسة الرابعة على التوالي مع تراجع اليوان إلى أدنى مستوياته في أسبوعين.

وتراجع مؤشر "شنغهاي المركب" 0.35% إلى 2788 نقطة، كما أنهى "شنتشن المركب" 0.75% عند 1588 نقطة.

وارتفع الدولار 0.15% مقابل العملة الصينية إلى 6.7168 يوان.

وتراجع اليوان مع ارتفاع الدولار بدعم من شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" أمام الكونجرس أمس التي قدم خلالها تقييماً إيجابياً للاقتصاد الأمريكي، مما يشير إلى أن هناك زيادة مبررة في معدلات الفائدة.

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