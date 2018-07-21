زيادة عدد المسافرين عبر مطاري إسطنبول بنسبة 12 بالمئة

شهد مطارا إسطنبول الدوليان زيادة في عدد المسافرين عبرهما بنحو 12% في النصف الأول من العام 2018، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفقًا لبيانات أصدرتها المديرية العامة للمطارات اليوم السبت؛ سافر عبر المطارين 48 مليونًا و818 ألفًا و527 شخصًا، في الشهور الستة الأولى من العام الجاري.

في حين سافر عبر المطارين، خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، 43 مليونًا و317 ألفًا و434 شخصًا.

واستأثر مطار "أتاتورك"، الواقع في الشطر الأوروبي من إسطنبول، بـ32 مليونًا و558 ألفًا و271 مسافرًا، مقابل 16 مليونًا و260 ألفًا و256 مسافرًا عبر مطار "صبيحة غوكشان"، الآسيوي.

وبحسب البيانات؛ سجّل "أتاتورك" 221 ألفًا و497 رحلة شحن تجاري، مقابل 107 آلاف و523 رحلة عبر "صبيحة غوكشان"، بمجموع 329 ألفًا و20 رحلة، وبزيادة قدرها 20 ألفًا و434 رحلة مقارنة بالنصف الأول من العام 2017.