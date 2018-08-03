ألمانيا تتصدر قائمة الدول الأكثر استيراداً من تركيا والعراق الأولى عربيا

احتلت ألمانيا المركز الأول في قائمة الدول الأكثر استيرادا من تركيا، وذلك خلال الفترة بين شهري يناير/ كانون ثاني و يونيو/ حزيران عام 2018 بحسب تقرير مؤسسة الإحصاء التركية.

وبلغت قيمة واردات ألمانيا من تركيا 8 مليار 231 مليون دولار، بزيادة أكثر من مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي قدرت بـ 7 مليار 221 مليون دولار .

وجاءت المملكة المتحدة في المرتبة الثانية حيث قدرت صادرات تركيا لها خلال الفترة المذكورة بحوالي 5.216.727، ثم إيطاليا 5.044.933 دولار ، وإسبانيا 3.894.936 دولار.

بينما جاء العراق بالمركز الأول بين الدول العربية من حيث الواردات من تركيا، حيث بلغت 3.887.223 دولار.

وأشار تقرير هيئة الإحصاء إلى أن الصادرات التركية إلى 20 دولة بلغ خلال الفترة المذكورة 53 مليار و491 مليون و 906 ألف دولار خلال عام 2018.

وفي سياق متصل قدرت الصادرات التركية في النصف الأول من عام 2017 بمبلغ 77 مليار و375 مليون و 634 ألف دولار أمريكي، بينما بلغت 82 مليار و 222 مليون و 861 ألف دولار أمريكي في نفس الفترة لعام 2018 .