تركيا خامس أكبر شريك تجاري لروسيا في النصف الأول من 2018

في ظل ازدهار العلاقات مع موسكو، أصبحت تركيا خامس أكبر شريك تجاري لروسيا في النصف الأول من عام 2018، وفقا لبيانات دائرة الجمارك الفيدرالية الروسية الصادرة أمس الثلاثاء.

وزادت التجارة بين تركيا وروسيا بنسبة 37 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 13.3 مليار دولار.

ومع رفع جميع الحواجز التجارية بين البلدين، ارتفعت صادرات تركيا إلى روسيا بنسبة 47٪، بينما ارتفعت الواردات من روسيا بنسبة 36٪.

وبقيت الصين الشريك الرئيسي لروسيا في النصف الأول من العام بحجم تجارة بلغ 50 مليار دولار، تلتها ألمانيا وهولندا ثم روسيا البيضاء.

وفي أعقاب أزمة إسقاط الطائرة في نوفمبر 2015، تأثرت العلاقات السياسية والروابط التجارية بين تركيا وروسيا بشدة، مع فرض موسكو قيودًا على أنقرة، بما في ذلك حظر تصدير بعض المنتجات الزراعية، وإلغاء السفر بدون تأشيرة للمواطنين الأتراك. وفرض قيود على رجال الأعمال الأتراك في البلاد.

إلى أن وقعت تركيا وروسيا في مايو 2017 على إعلان مشترك لإزالة جميع القيود التجارية بين البلدين، وإعادة العلاقات الاقتصادية لسابق عهدها بشكل كامل.