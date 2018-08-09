الخطوط التركية تنقل 43.2 مليون مسافر خلال الأشهر 7 الأولى من العام الجاري

أعلنت الخطوط الجوية التركية أنها نقلت 43.2 مليون مسافر في الفترة بين كانون2/يناير وتموز/يوليو من العام الجاري.

ووفقاً للبيان الصادر عن الشركة، فإن الرقم الإجمالي لعدد الركاب الذين حملهم الناقل الوطني قد ارتفع بنسبة 15.2 بالمئة على أساس سنوي، حيث سجل للفترة نفسها العام الماضي 37.5 مليون.

وقالت الشركة: "إن عدد الركاب على الخطوط الداخلية والخارجية ارتفع بنسبة 17.0 و13.8 على التوالي".

كما ارتفع عامل إشغال الكراسي بنسبة 3.8 بالمئة، خلال الأشهر السبعة المذكورة.

وأضافت الشركة أن "عدد عمليات الهبوط ارتفعت من 262.964 هبوطاً عام 2017 إلى 286.360 في الفترة نفسها، بزيادة 8.9 بالمئة".

أما قطاع الشحن في الشركة، فقد سجل زيادة بنسبة 26.3 بالمئة مرتفعاً من 617.458 طناً عام 2017 إلى 779.626".

وفي شهر تموز/يوليو لوحده، سجلت الخطوط التركية معدل إشغال بنسبة 85.3.

وتبلغ قيمة الخطوط الجوية التركية في السوق المالية حوالي 24 مليار ليرة تركية (حوالي 4.54 مليار دولار)، وفق إغلاق الأربعاء، 8 الشهر الجاري.