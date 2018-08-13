قطاع السياحة في تركيا ينمو بنسبة 30 بالمئة

ازداد حجم قطاع السياحة في تركيا بنسبة 30 بالمئة على أساس سنوي، ومن المتوقع أن تجني البلاد من هذا القطاع ما يقدر بـ32 مليار دولار من تدفقات النقد الأجنبي مع نهاية العام، وفقاً لاتحاد وكالات السفريات التركي.

وقال رئيس الاتحاد، فيروز باغلي كايا، لوكالة الأناضول: "ما لم يحدث شيء سلبي أو خطير، نتوقع دخول 40 مليون سائح مع نهاية 2018".

وأوضح باغلي كايا أنهم يهدفون إلى تقليص حجم العجز في الحساب الجاري إلى النصف في العام القادم، مشيراً إلى أن السياحة تعد من القطاعات الأكثر مساهمة في تخفيض عجز الحساب الجاري.

وأضاف أن قطاع السياحة ساهم بخفض عجز الحساب الجاري بمقدار 21 مليار دولار خلال العام الماضي.

وقال رئيس اتحاد وكالات السفريات التركي إن منظمته رحبت بخطة عمل المئة يوم التي أعلنت عنها الحكومة، وخاصة الجزء المتعلق بالصين.

وأوضح أن عدد السياح القادمين من الصين، التي أعلنت 2018 عاماً للسياحة في تركيا، قفز بنسبة 97% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وكشف باغلي كايا أنهم يخططون للوصول بعدد السياح الصينيين إلى تركيا إلى نصف مليون بحلول نهاية العام، وأنأنهم يسعون لإيصال هذا الرقم إلى مليونين خلال السنوات المقبلة.