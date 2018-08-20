دعوى قضائية تركية ضد واشنطن لدى منظمة التجارة العالمية

أعلنت تركيا، اليوم الإثنين، أنها رفعت دعوى ضد الولايات المتحدة لدى منظمة التجارة العالمية على خلفية فرض الأخيرة رسوم جمركية إضافية على واردات الصلب والألومنيوم التركية.

وأشارت وزارة التجارة التركية، في بيان، إلى أن "تركيا ستتحرك بشكل مشترك مع دول رفعت دعاوى ضد الولايات المتحدة لدى المنظمة، وهي الهند والصين وسويسرا والنرويج وكندا وروسيا والمكسيك والاتحاد الأوروبي".

وأوضحت أن تركيا ستواصل العمل على حماية حقوق المصدرين الأتراك، من خلال زيادة التعاون مع تلك الدول في المرحلة المقبلة.

وشددت أنها ستتخذ كافة التدابير الضرورية لدى المنظمة لحماية حقوق المصدرين الأتراك.

واعتبرت أن قرار الولايات المتحدة بزيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم التركية، يخالف قواعد منظمة التجارية العالمية.

وقبل نحو 10 أيام، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده زادت الرسوم الجمركية على واردات الألومنيوم والصلب التركية.

وردت تركيا على القرار الأمريكي بمضاعفة الرسوم الجمركية المفروضة على 22 منتجًا أمريكيًا، وهذه النسبة تعادل 533 مليون دولار إضافي.