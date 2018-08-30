تركيا صدرت 76 ألف طن كرز خلال 2018

بلغت صادرات تركيا من الكرز خلال العام الجاري، 76 ألف طن، بزيادة 27 بالمئة عن 2017، محققة واردات مالية بقيمة 161.7 مليون دولار.

وبحسب بيانات جمعها مراسل الأناضول من "مجلس المصدرين في أولوداغ"، فإن صادرات تركيا من الكرز خلال 2018، ارتفعت من 59.8 ألف طن في العام الماضي، إلى 76 ألف طن خلال العام الجاري.

وأبرزت البيانات، أن روسيا وألمانيا تصدرتا قائمة الدول المستوردة للكرز التركي.

وحلت روسيا في المرتبة الأولى من بين الدول المستوردة، بزيادة 66.7 بالمئة عن العام الماضي، وارتفعت صادرات تركيا من الكرز إلى هذه البلاد من 14.5 بالمئة إلى 24.1 بالمئة.

وحلت ألمانيا في المرتبة الثانية من بين الدول المستوردة للكرز التركي، وزادت الصادرات إلى هذه البلاد من 23 ألف طن في العام الماضي، إلى 23.6 آلاف طن في 2018.

ومن حيث القيمة، فإن صادرات تركيا من الكرز إلى روسيا زادت 44.3 بالمئة مقارنة مع العام الماضي، وارتفعت من 21.8 مليون دولار إلى 31.5 مليون دولار.

وجاءت ألمانيا في المرتبة الأولى من حيث قيمة الصادرات، حيث حققت تركيا من صادرات الكرز إلى هذه البلاد إيرادات بلغت 84.4 مليون دولار، بعد أن كانت هذه القيمة 83.9 مليون دولار في العام الماضي.

العراق حلّ في المرتبة الثالثة من بين الدول الأكثر استيرادا للكرز التركي باستيراده 13.6 ألف طن بلغت قيمتها 3.8 مليون دولار.

فيما كانت الصادرات إلى بريطانيا الأكثر زيادة، حيث سجلت الصادرات إلى هذه البلاد زيادة بنسبة 129.7 بالمئة في العام الجاري.

وارتفعت الصادرات التركية من الكرز إلى بريطانيا من 473 طنا خلال العام الماضي، إلى ألف و86 طنا.