أمازون تقترب من افتتاح أول فرع لها في تركيا

بعد تجاوز القيمة السوقية لشركة أمازون تريليون دولار، أمس الثلاثاء، تقترب الشركة من افتتاح فرع لها في مدينة إسطنبول التركية.

ومع افتتاح الشركة فرعا لها في تركيا، تفتح الأبواب على مصراعيها للمنتجات التركية للوصول للمستهلكين في جميع أنحاء العالم، علاوة على فرص العمل التي ستخلقها داخل تركيا.

واتخذت شركة أمازون مكتبا لها في منطقة "لفنت" بمدينة إسطنبول وبدأت أعمالها التجريبية، بعد التعاقدات مع كبريات الشركات التركية.

وفي مارس/ آذار الماضي، أعلنت الشركة بحثها عن مقر للشركة في مدينة إسطنبول.

وأمس الثلاثاء، تجاوزت القيمة السوقية لأمازون حاجز تريليون دولار، لتكون ثاني شركة في السوق الأمريكية بعد "أبل"، التي كسرت حاجز التريليون.

ويبلغ حجم استثمارات شركة أمازون في الولايات المتحدة الأمريكية فقط، أكثر 160 مليار دولار، وفي الربع الثاني من العام الجاري، حققت الشركة أرباحا صافية بقيمة 2.5 مليار دولار، فيما يبلغ عدد العاملين في فروعها حول العالم، 560 ألف شخص.

ويقع المقر الرئيسي لشركة أمازون في منطقة سياتل بولاية واشنطن الأميركية، ولها فروع مواقع في عدد من البلدان، مثل ألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا، واليابان، وكندا، والصين.

وتبلغ حصة شركة أمازون من سوق البيع بالتجزئة داخل أمريكا، 34 بالمائة في 2016؛ ومن المتوقع أن تصل نسبتها إلى 50 بالمائة بحلول 2021.