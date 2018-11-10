تركيا تصدر ما قيمته 1.3 مليار دولار من البندق في 10 أشهر

بلغت قيمة الصادرات التركية من إنتاج البندق ما قيمته مليار و295 مليون دولار، جرى تصديرها إلى 118 دولة خلال عشرة شهور من العام الجاري.

وأفادت البيانات الصادرة عن مجلس مصدّري منطقة شرق البحر الأسود، أن تركيا صدّرت البندق إلى 118 دولة خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني وأكتوبر/ تشرين الأول من العام الجاري.

وتُشير المعطيات إلى أن كمية البندق الذي صدّرته تركيا خلال الفترة المذكورة، بلغت 220 ألف و193 طنًا.

وحلّت ألمانيا في المرتبة الأولى بين الدول الأكثر استيرادًا للبندق التركي خلال الأشهر العشرة الماضية، بقيمة 316 مليون و488 ألف دولار.

فيما جاءت إيطاليا في المرتبة الثانية بـ219 مليون و350 ألف دولار، وفرنسا في المرتبة الثالثة بـ85 مليون و656 ألف دولار.

وقال وكيل رئيس مجلس مصدّري شرق البحر الأسود أحمد حمدي غوردوغان، إن ولاية طرابزون استحوذت على النصيب الأكبر من صادرات البندق منذ مطلع العام الجاري.

وأكّد غوردوغان أن طرابزون صدّرت 38 في المائة من إجمالي كمية البندق المصدر خلال العشرة أشهر الماضية.