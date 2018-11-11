لجنة مراقبة خفض إنتاج النفط تجتمع في أبوظبي الأحد

يلتئم في العاصمة الإماراتية أبوظبي، خلال وقت لاحق الأحد، اجتماع للجنة مراقبة خفض إنتاج النفط، المؤلفة من دول في "أوبك" ومنتجين مستقلين.

يأتي انعقاد الاجتماع، لبحث نتائج اتفاق خفض الإنتاج، ووجود حاجة إلى ضخ مزيد من الخام في السوق العالمية أو تقليصه.

وتتألف اللجنة الوزارية لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج، من: الكويت، وروسيا، وسلطنة عمان، وفنزويلا، والجزائر.

وبدأ أعضاء "أوبك" ومنتجون مستقلون مطلع 2017، اتفاقا لخفض الإنتاج بـ 1.8 مليون برميل يوميا، تم تقليصه إلى 1.2 مليون برميل اعتبارا من يوليو/ تموز الماضي، على أن ينتهي الاتفاق في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

والأسبوع الماضي، أعلن وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي، أن الاجتماع سيجري مراجعة للأسواق، وحاجاتها إلى مزيد من النفط الخام.

وفي نفس الأسبوع، ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء، على لسان مصادر لم تسمها، وجود مشاورات سعودية روسية لبحث خفض إنتاج النفط خلال 2019.

ويحوم سعر النفط حاليًا عند 72 دولارًا لخام برنت، نزولًا من أعلى مستوى في 2018، سجل في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، البالغ 86 دولارا للبرميل.