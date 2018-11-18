بورصة السعودية تتراجع 1.17 بالمئة في تعاملات الأحد المبكرة

تراجع المؤشر الرئيس للبورصة السعودية (تاسي)، بنسبة 1.18 بالمئة، في التعاملات المبكرة، اليوم الأحد، فاقدا نحو 89.4 نقطة.

وبحلول الساعة (08:10 تغ)، تراجع المؤشر الرئيس للبورصة السعودية إلى 7572.2 نقطة، وفق شاشة العرض على الموقع الإلكتروني.

ووفق البيانات، تراجعت أسهم 149 شركة مقابل صعود 26 شركة، من أصل 190 شركة مدرجة بالبورصة السعودية.

يتزامن هبوط المؤشر مع تصريحات، أمس السبت، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال فيها إنه سيحصل، الثلاثاء القادم، على تقرير مفصل حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

والخميس الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، هو "رئيس فريق التفاوض معه" دون ذكر اسمه، وأن جثة المجني عليه تمت تجزئتها من المباشرين للقتل (دون تسميتهم)، ونقلها لخارج القنصلية.