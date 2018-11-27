برزاني يلتقي وفداً من رجال الأعمال الأتراك

التقى رئيس حكومة إقليم شمال العراق، نجيرفان برزاني برجال أعمال أتراك من ولايتي باطمان ودياربكر بمقر الحكومة بمدينة أربيل، الاثنين، وقد أكد لهم دعمه لتطوير العلاقات التجارية مع تركيا.

بحسب بيان نشره الموقع الإلكتروني لرئيس حكومة الإقليم، جدد برزاني دعمه لتطوير العلاقات مع تركيا والتجارية منها بخاصة.

وذكر البيان أن الوفد التركي تطرق إلى جهود تطوير العلاقات التجارية بين بلاده والإقليم.

وشدد الوفد على ضرورة تنمية التجارة مع الإقليم بعد انتهاء الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، والأزمة المالية.

واقترح كذلك افتتاح مركز تجاري دائم في الإقليم من أجل رفع حجم التبادل التجاري مجددًا بين الجانبين.

وحضر اللقاء القنصل التركي في أربيل هاكان قره تشاي، ورئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في باطمان عبد القادر دمير، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دياربكر محمد قايا.

وترتبط تركيا مع العراق بمعبرين حدودين يقعان في محافظة دهوك بإقليم الشمال وهما كعبر إبراهيم الخليل (فيشخابور من الجانب التركي)، وسرزيرة (أوزوملو من الجانب التركي).

وكان لهذين المعبرين الفضل في ارتفاع حجم التبادل التجاري بين العراق وتركيا تدريجياً وصولاً إلى 16.7 مليار دولار نصفه تقريبا مع إقليم الشمال عام 2013، وذلك قبل أن يتراجع على مدى السنوات الأربع اللاحقة إلى نحو 10 مليارات دولار جراء الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي.